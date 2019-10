Facebook

Teile des Starbucks-Sortiments © Nestlé/KK

Nestlé bringt den aus den Coffee-Shops bekannten Kult-Kaffee Starbucks nun auch in den österreichischen Lebensmitteleinzelhande. Insgesamt 14 Kaffeeprodukte, darunter Ganze Bohne und kompatible Kapseln für Nescafé Dolce Gusto sowie erstmals auch für das Nespresso-System kompatible Kapseln.

Nestlé vertreibt Starbucks Kaffee-Produkte weltweit im Lebensmitteleinzelhandel und im Gastronomiebereich außerhalb der Starbucks Coffee-Shops. "Nun kann man den Kaffee auch in Regionen ohne Starbucks Coffee-Shops genießen", sagt Christiane Fellner von Nestlé in Österreich.

Anleihe bei Moby Dick

Starbucks im Sitz in Seattle ist in 75 Ländern mit Selbstbedienungs-Cafés tätig. Im April 1971 eröffneten die Studienfreunde Gerald Baldwin, Gordon Bowker und Zev Siegl aus San Francisco im alten Hafen Seattle am Pike Place 1912 das Kaffee-, Tee- und Gewürzgeschäft „Starbucks Coffee, Tea and Spice“. Den Namen wählten sie in Anlehnung an den Steuermann Starbuck aus Herman Melvilles Roman Moby Dick. 2018 hat der Schweizer Nestlé-Konzern für 7,15 Milliarden US-Dollar die weltweiten Vermarktungsrechte für Produkte wie Bohnen oder gemahlenen Kaffee des Produzenten Starbucks übernommen. Nicht davon betroffen sind fertige Getränke und der Verkauf sämtlicher Produkte in Starbucks-Cafés.