Albert Einsteins Reisepass, ausgestellt 1923 © Styria Print/Platinium

In seinem Büro neben der Bundesstraße in Gratkorn erzählt Walter Pietsch die Anekdote von Albert Einsteins Reisepass mit diebischer Freude. Wie er das Dokument des 1955 verblichenen Physikers, das im Historischen Museum Bern in einem Glaskubus ausgestellt ist, legal kopieren durfte, die Reproduktion dem Original aber so nahe kam, dass die Schweizer Behörden damit nicht mehr einverstanden waren und Auflagen erteilten. „Wir mussten es so drucken, dass Original und Kopie mit freiem Auge voneinander zu unterscheiden sind“, erklärt Pietsch.