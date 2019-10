Globales Abflauen des Wachstums trifft auch Infineon. Konzernchef Reinhard Ploss sieht Chancen bei neuen Funktionen im Auto, sowie mit dem 9-Milliarden-Zukauf in den USA. Am Start des neuen Villacher Werkes 2021 hält er fest.

Infineon-Vorstandsvorsitzender Reinhard Ploss © Adolf Winkler

Von seinem Schreibtisch aus überblickt Reinhard Ploss das weitläufige Gelände. Umgeben von Wiesen und einem angelegten See im Süden von München arbeiten knapp 4500 Leute am Campeon, eine Wortschöpfung aus Campus und Infineon. Seit sieben Jahren lenkt Ploss den Halbleiterkonzern. In dieser Zeit wurden 15.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und der Umsatz mehr als verdoppelt. Nun wurde der 63-Jährige abermals als Infineon-Vorstandschef bestätigt bis Ende 2022.