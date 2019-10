Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot www.dailydeal.at

Die insolvente Schnäppchen- bzw. Gutscheinportal DailyDeal aus Wien hat am Mittwoch seinen Sanierungsplan wieder zurückgezogen. Das Verfahren wird nun in ein Konkursverfahren umgewandelt. Das Unternehmen wird laut Gerhard Weinhofer von Creditreform umgehend geschlossen. Weinhofer rechnet mit einer sehr geringen Quote für die Gläubiger, da kaum Vermögen vorhanden sei. Er schätzt die mögliche Gläubigerquote auf zwei Prozent. Somit müssen auch die Kunden um ihr Geld bangen. Das Unternehmen hat 1,17 Millionen Euro Schulden angehäuft.