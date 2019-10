Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer hat das Kärntner Unternehmen Sky Plastic an die deutsche Schwarz-Gruppe verkauft, zu der auch Lidl und Kaufland gehören. Er soll mit Gewinn ausgestiegen sein.

Alfred Gusenbauer © Weichselbraun/KLZ

Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) hat das Recyclingunternehmen Sky Plastic mit Sitz in Haimburg in Kärnten an die deutsche Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) verkauft. Das berichtet der Trend. Das Unternehmen, das Gusenbauer mit seinem Geschäftspartner Alon Shklarek Sky Plastic hielt, erzielte im Vorjahr einen Umsatz von knapp 48 Millionen Euro. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Dem Vernehmen nach sollen Gusenbauer und sein Partner mit "erheblichem Gewinn" ausgestiegen sein.

Sky Plastic Haimburg Foto © Grössing/KLZ

Die gemeinsame Investmentgesellschaft von Gusenbauer und Shklarek, Cudos Capital AG, hatte vor fünf Jahren 68 Prozent der Sky Plastic AG erworben. Sky Plastic, die vor fünf Jahren von der Investmentgesellschaft Cudos Capital AG, die Gusenbauer und Shklarek gehört, erworben wurde, ist auf das Recycling von Kunststoffen spezialisiert.

Sky Plastic erzielte im Jahr 2018 mit 134 Mitarbeitern in zwei Werken einen Umsatz von 47,6 Millionen Euro. Die Mitarbeiter sollen nach dem Verkauf an die Schwarz-Gruppe alle übernommen werden.