Zügig gingen die Metaller in die Lohnverhandlungen. Die erste Runde am Montag brachte erwartungsgemäß keine Einigung, am heutigen Dienstag folgt bereits die zweite. Angesichts der 4,5-Prozent-Forderung der Gewerkschaft wird aber auch da kein Ergebnis erwartet.

Der Start der Verhandlungen in der Wirtschaftskammer © APA/Hans Punz

Die erste Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag in der Metalltechnischen Industrie ist am frühen Montagabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Am heutigen Dienstag folgt bereits die zweite Runde - um 10.30 Uhr in der Wirtschaftskammer Wien.