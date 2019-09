Facebook

Jonathan Stallegger, Velofood-Gründer © Juergen Fuchs

Auch wenn niemand die genaue Zahl der Zusteller weiß, die per Fahrrad in Österreichs Städten unterwegs sind – sicher ist: Die Branche boomt. Nun ist Österreich das erste Land weltweit, in dem sich die Sozialpartner aus Wirtschaftskammer und Gewerkschaft auf einen Kollektivvertrag für Fahrradboten geeinigt haben.