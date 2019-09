Wahlkampfgetöse ums Billig-Schnitzel hat eine Debatte um die Herkunft von Fleisch, Wurst & Co. ausgelöst. Dabei gelten ab 1. April 2020 bei verarbeiteten Lebensmitteln EU-weit strengere Regeln.

Die Herkunftsangaben werden ab April strenger und genauer © industrieblick - Fotolia

Spätestens seit das „BilligSchnitzel“ nicht nur heimische Tische und Stammtischdebatten, sondern auch den Nationalratswahlkampf erobert hat, ist das Thema Herkunftskennzeichnung wieder in aller Munde. Was bisher in der Öffentlichkeit kein Thema war, aber Veränderungen für Konsumenten und Lebensmittelproduzenten bringt, sind neue Kennzeichnungsvorschriften, die fix ab 1. April 2020 europaweit gelten werden.