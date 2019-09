Zu "wild"Dior stoppt Parfumkampagne mit Johnny Depp

Facebook

Johnny Depp © AP

Dior hat das am Freitag erstmals veröffentlichte Video für das Parfum „Sauvage“ mit dem Schauspieler Johnny Depp nach heftiger Kritik aus allen Social-Media-Kanälen zurückgezogen. Dem Unternehmen wird Rassismus vorgeworfen, weil die Kultur der amerikanischen Ureinwohner respektlos behandelt werde und Dior finanziell davon profitiere.

Bemängelt wurden die Bilder vor allem in Kombination mit dem Namen des Parfums, das übersetzt „wild“ bedeutet. Auf YouTube ist der Clip noch zu sehen. Depp, der schon länger Werbung für Dior macht, spielt darin in der Wüste Gitarre. Ein Angehöriger des Sioux-Volkes ist in traditioneller Kleidung bei einem Tanz zu sehen. Dior verteidigte die Kampagne. Ziel des Unternehmens sei es, über falsche Vorstellungen der Ureinwohner aufzuklären.