Zinswende - bitte warten:"Das ist bitter für die Sparer"

Freude bei Kreditnehmern, Frust bei Sparern: Heute, Donnerstag, könnte Europas Zentralbank wieder die Geldschleusen öffnen. Was das bewirkt und wie heimische Top-Banker die Lage einschätzen.

Nach zehn Jahren Tiefzinsphase: Wann ändert Europa seine Strategie? © Getty Images

Anfang des Jahres war die Hoffnung vieler europäischer Sparer noch groß wie lange nicht mehr. Die Europäische Zentralbank, geldpolitischer Schrittmacher des Kontinents, hatte mit Neujahr die umstrittenen wie milliardenschweren Anleihenkäufe zurückgefahren. Nach dieser Straffung rechneten einige Kommentatoren auch mit einer bald folgenden Zinserhöhung und dem vielerorts herbeigesehnten Ende der seit zehn Jahre andauernden Niedrigzinsphase. EZB-Chef Mario Draghi, in Deutschland oder Europas Norden geächtet, stellte das schnell in Abrede – und könnte bei der heutigen EZB-Sitzung in Frankfurt sogar eine gänzlich andere Richtung einschlagen.