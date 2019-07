100 Millionen Euro Verlust in acht Jahren Westbahn: Investor Haselsteiner steigt auf die Bremse, stellt das Unternehmen neu auf, attackiert die ÖBB und beklagt Diskriminierungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die größten Aktionäre der privaten Westbahn: Hans Peter Haselsteiner und Erhard Grossnigg © Westbahn/Leitner

"Das Duell auf Schienen", titelte die Kleine Zeitung am 26. November 2011 auf Seite 1. Wenige Tage später, am 1. Dezember, ging Unternehmer Hans Peter Haselsteiner mit der privaten Westbahn an den Start, um den ÖBB auf der Westachse Dampf zu machen.