Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Margit Leidingers Know how war auch schon bei den Pyramiden in Ägypten gefragt. © Finalit

Vom Petersdom in Rom bis zur Akropolis in Athen, von den Pyramiden in Ägypten bis zur Moschee in Mekka oder der Felsenstadt Petra in Jordanien – schon ein flüchtiger Blick auf die Referenzliste lässt staunen. Margit Leidinger hat mit ihrem Familienunternehmen „Finalit“ eine bemerkenswerte Nische auf dem Weltmarkt erobert. Vereinfacht gesagt, ist der Betrieb mit Hauptsitz in Baden auf die Reinigung, die Pflege und den Schutz von Fliesen- und Steinoberflächen spezialisiert.