© Sandor Jackal - Fotolia

Pünktlich zum Ferienstart publizierte das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus den Treibstoffpreis-Monitor der Europäischen Kommission, bei dem die Treibstoffpreise vom 1. Juli 2019 europaweit verglichen werden. Die Treibstoffpreise in Österreich liegen bei diesem Vergleich stets deutlich unter dem EU-Schnitt.

Die durchschnittlichen Treibstoffpreise an der Tankstelle (Bruttopreise inklusive aller Abgaben und Steuern) betragen für Eurosuper 95 in Österreich 1,254 Euro pro Liter und im Durchschnitt aller 28 EU-Staaten 1,437 Euro pro Liter. Der Bruttopreis für Eurosuper liegt damit in Österreich um 18,3 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt. Die Bruttopreise für Dieselkraftstoff betragen in Österreich 1,195 Euro pro Liter und im EU-Schnitt 1,326 Euro pro Liter. Der Bruttopreis für Dieselkraftstoff liegt demnach in Österreich um 13,1 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

Die durchschnittlichen Netto-Preise (Preise ohne Steuern und Abgaben) betragen für Eurosuper 95 in Österreich 0,552 Euro pro Liter und im EU-Durchschnitt 0,571 Euro pro Liter. Der Nettopreis für Eurosuper liegt damit in Österreich um 1,9 Cent pro Liter unter dem EU-Schnitt. Die Nettopreise für Dieselkraftstoff betragen in Österreich 0,586 Euro pro Liter und im EU-Durchschnitt 0,598 Euro pro Liter. Der Nettopreis für Dieselkraftstoff liegt somit um 1,2 Cent pro Liter unter dem EU-Durchschnitt.

In den meisten Ländern ist Sprit teurer

Wie liegen die Treibstoffpreise in Österreichs Nachbarländern und in den beliebtesten Auto-Reisezielen? Der ÖAMTC liefert aktuell einen Vergleich der Preise von Ende Juni.