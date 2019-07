Sommer wie Winter: Fruchtjoghurts haben immer Saison. Um den echten Fruchtgeschmack in Milchprodukten zu erhalten, braucht es Hightech-Fertigung und Mitarbeiter mit Geschmack. Beides findet sich bei der Agrana in Gleisdorf.

Agrana in Gleisdorf

Im Labor der Agrana Gleisdorf © Gery Wolf

Wenn man die Augen schließt, erinnert der intensive Duft nach Heidelbeer-Kompott sofort an die Kindheit und den Topf voll jener intensiv dunkelblauen Köstlichkeit, die am Herd vor sich hinköchelt. Öffnet man die Augen, sieht man vor sich meterhohe Stahlkolosse, die bis an die Decke reichen.