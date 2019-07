Spar Steiermark testet Sammelautomaten für Altspeiseöl. Kunden erhalten je Liter zehn Cent Vergütung, das Altöl geht in die Biodiesel-Produktion.

In vorerst sieben Spar-Filialen in der Steiermark stehen Altspeiseöl-Sammelautomaten © (c) Foto Melbinger/Spar (Peter Melbinger)

Über 50 Millionen Liter Speiseöl werden jährlich in Österreichs Haushalten konsumiert, aber nur ein Zehntel davon wird ordnungsgemäß entsorgt. Der Rest landet als Problemstoff über den Abfluss in der Kanalisation oder im Restmüll. Je Liter falsch entsorgtem Speiseöl entstehen 70 Cent an Folgekosten für die Reinigung verstopfter Abflüsse und der Kanalisation.