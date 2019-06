Bitcoin setzt erneut zum Höhenflug an. Was Facebook damit zu tun hat und was die neue Hausse für den Kryptomarkt bedeutet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bitcoin befindet sich aktuell wieder im Hoch © APA/AFP/JACK GUEZ

In der Psychologie des Marktes reicht oft eine gute Nachricht und alle negativen Ereignisse der Vergangenheit sind vergessen. Das zeigt sich gerade wieder bei den Kryptowährungen. Seit Facebook in der Vorwoche Pläne für seine eigene Cyber-Devise vorgestellt hat, gibt es für den Bitcoin-Kurs kein Halten. Am Samstag fiel die magische 10.000-Dollar-Marke, am Sonntag war ein Bitcoin bereits mehr als 11.000 US-Dollar wert, aktuell sind es rund 10.900 Dollar (9500 Euro).