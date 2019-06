"Breathe Ilo", das Testgerät von Carbomed, das aus dem CO2-Wert des Atems die Fruchtbarkeit von Frauen ermittelt, geht in Kärnten in die Serienproduktion. Die Märkte Europa und USA werden anvisiert.

Innovation geht in Serie

Der "Breathe Ilo" von Carbomed © Carbomed

"Innovation am Punkt“: Das Motto des Abends, zu dem die Steiermärkische Sparkasse lädt, wird wörtlich genommen. Die Innovatoren – es sind insgesamt neun aus der Steiermark – lösen sich im Fünf-Minuten-Takt auf der Bühne ab. Die kurze Zeit reicht aus, um Neues zu erfahren. So ist das Unternehmen Carbomed mit seinem Messgerät „Breathe Ilo“ nach fünfjähriger Entwicklungszeit seit Mai in der Serienproduktion, erklärt Geschäftsführer Bastian Rüther.