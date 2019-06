Kleine Zeitung +

China führend In diesen Ländern kaufen Onlineshopper am liebsten ein

Produkte aus China sind bei Europäern beliebt. Bei Onlineshoppern ist das nicht anders: 2018 stieg die Zahl der von chinesischen Anbietern kaufenden Europäer auf mehr als 54 Millionen an - die Volksrepublik führt das Ranking damit klar an. In zwei neuen Onlinehandelsstudien finden sich aber noch weitere bemerkenswerte Details.