Paukenschlag in der Auseinandersetzung der Bank Austria gegen den Regionalbankenverbund BKS, BTV und Oberbank. Die von den Banken abgelehnten Sonderprüfungen der Kapitalerhöhungen wurden nun bei Gericht eingeklagt. BKS sieht "weiteren feindlichen Schritt".

Im Streit: Bank Austria und BKS Bank © Thomas Cik

Die UniCredit Bank Austria will die Sonderprüfungen der Kapitalerhöhungen der BKS Bank AG (BKS) und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG (BTV) gerichtlich durchsetzen, wie am Freitag in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. Die Bank Austria habe die Anfechtungsklagen wie im Aktienrecht vorgesehen fristgerecht bei den zuständigen Landesgerichten eingebracht.