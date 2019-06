Facebook

Landesdirektor Erich Obertautsch mit seinem Nachfolger, Ferdinand Bucher © Fritz-Press

Nach mehr als 40 Jahren in der Wiener Städtischen, davon 29 als Landesdirektor in Kärnten und Osttirol, geht Erich Obertautsch im Herbst in Pension. Die Leitung übernimmt Ferdinand Bucher, der eine 20-jährige Bankenkarriere hinter sich hat. Zuletzt leitete er den Bereich Corporate Banking bei der Anadi Bank. Der 45-Jährige stammt aus Glanegg und hat in Wien und New York Handelswissenschaften studiert.