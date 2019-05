Kleine Zeitung +

Umsatzrekord Gruber Reisen holt den Nachwuchs in die Chefetage

Gruber-Reisen-Boss Michael Schlögl befördert Söhne und Nichte in die Chefetage und denkt an seinen eigenen Rückzug. Warum die Jungen trotz digitaler Trends an den Reisebüros festhalten.