35 Suizide in der Firma Frühere französische Telekom-Manager vor Gericht

Die Ermittler werfen Ex-Chef Didier Lombard und anderen "organisiertes Mobbing" vor. Sie sollen in den Jahren 2008 und 2009 bei France Telecom eine Atmosphäre geschaffen haben, die viele Mitarbeiter in die Verzweiflung trieb. Jetzt beginnt der Prozess in Paris.