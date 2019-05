Rabattschlacht im Lebensmittelhandel: Am heutigen Donnerstag präsentieren der Rewe-Konzern und Partner offiziell den „jö-Bonus-Club“. Es soll Österreichs größter Kundenklub und damit schärfster Konkurrent für Payback werden.

Im Schnitt hat jeder Konsument in Österreich fünf Kundenkarten © nikoendres - stock.adobe.com

"Haben Sie eine Kundenkarte?“ Jeder kennt die Frage an der Kasse. Die Mitgliedschaft, die Konsumenten Vorteile verspricht, ist zu einem beliebten Geschäftsmodell geworden. Weit verbreitet, sehen Konsumentenschützer die Kundenkarten kritisch. Sie „bringen richtig viel, aber nicht den Inhabern, sondern den Händlern“, warnt der Verein für Konsumenteninformation. Der Kunde werde mithilfe der preisgegebenen Daten analysiert und mit abgestimmten Marketingaktionen umgarnt. „Dadurch geben Verbraucher in der Regel mehr aus als gewollt“, so der VKI.

