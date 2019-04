Online-Banking nimmt zu"Auch junge Pensionisten sind extrem technikaffin"

Die steirischen Raiffeisenbanken erzielten 2018 ein Ergebnis von 189 Millionen Euro. Drängendes Thema ist die Digitalisierung: Was die Bank für sich und ihre Kunden demnächst plant.

RLB-Generaldirektor Martin Schaller © RLB Steiermark/photoworkers.at

"Wenn andere gehen, wir bleiben.“ Das sagt Martin Schaller, General der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, zur Frage, ob der Trend zum Online-Banking Raiffeisen zu einem starken Ausdünnen des Filialnetzes bewegen könnte. Raiffeisen setze auf die „digitale Regionalbank“, sagt Schaller. Einfache Bankwege würden am Smartphone oder am PC erledigt, doch für alles, was darüber hinausgehe, „wollen unsere Kunden die Beratung von Angesicht zu Angesicht“.

