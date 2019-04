Kleine Zeitung +

Primus 2019 Tribotecc, Sticklett, PMS und Flex: Die ersten Sieger stehen fest

Seit 19 Uhr wird der Primus, der große Wirtschaftspreis der Kleinen Zeitung, am Flughafen Klagenfurt vergeben. 15 Top-Unternehmen in fünf Kategorien sind nominiert. Ein Primus-Stab wird auch an eine Unternehmerpersönlichkeit für ihr Lebenswerk vergeben.