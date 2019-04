Heute, Donnerstag, ab 19 Uhr wird der Primus, der große Wirtschaftspreis der Kleinen Zeitung, am Flughafen Klagenfurt vergeben. 15 Top-Unternehmen in fünf Kategorien sind nominiert. Ein Primus-Stab wird auch an eine Unternehmerpersönlichkeit für ihr Lebenswerk vergeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Primus-Gala findet heute am Klagenfurter Flughafen statt © Eggenberger

Herbert Liaunig (2009), Peter Leeb (2011), Arnold Pucher (2013), Hans Peter Haselsteiner (2015) und Franz Mlinar (2017): Neben der Frage, wer in den fünf Kategorien Global, Stille Größen, Geistesblitz, Tourismus den Primus-Stab gewinnt, darf man vor allem gespannt sein, wer heuer in die Fußstapfen solcher Wirtschaftsgrößen tritt. Die Überreichung des Primus an eine oder einen Kärntner Unternehmer(in) für das Lebenswerk ist stets emotionaler Höhepunkt jeder Primus-Gala. Heute Abend werden die Wirtschaftspreise der Kleinen Zeitung erstmals in einer Betriebshalle des Flughafens Klagenfurt verliehen. Die hochkarätige Jury hatte aus einer Rekordzahl an Einreichungen zu wählen. Schon die Auswahl der 15 Nominierten zeigt, wie dicht das Feld an Kärntner Spitzenunternehmen heute ist.