Tribotecc aus Arnoldstein ist Weltmarktführer in Sachen Tribologie. Ein Nischengeschäft, ohne das die Bremsen in Fahrzeugen nicht funktionieren würden. Weltwelt. Die Jury erkannte dem 90-Mitarbeiter-Unternehmen den Primus in der Kategorie "Stille Größen" zu.

Das glückliche Tribotecc-Trio rund um Christoph Herzeg mit dem Primus-Stab © Markus Traussnig

Wozu dient die Bremse? Zum schnell Fahren. Denn sie erlaubt Tempo durch anhaltende Sicherheit. Dass die Bremsen von Pkw und Lkw bis zu Rennautos, vom Fahrrad bis zu Lokomotiven dabei nicht ruckeln, sondern elastisch und verlässlich funktionieren, dafür sorgt weltweit ein besonderes Pulver aus Kärnten. Metallsulfide der Tribotecc GmbH in Arnoldstein sind gefragt bei Industriepartnern auf allen Kontinenten. Tribologie ist die Wissenschaft von Reibung, Verschleiß und Schmierung gegeneinander bewegter Körper, kurz: die Reibungslehre. Die Tribotecc GmbH aus Arnoldstein ist Markt- und Technologieführer in Sachen Tribologie. Für seine Leistungen in diesem Nischenmarkt wurde Tribotecc Donnerstag Abend bei der Primus-Gala am Flughafen Klagenfurt der Kleine Zeitung-Primus in der Kategorie "Stille Größen" zuerkannt.