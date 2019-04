Mehr als 900 Mitarbeiter produzieren für Flex in Althofen elektronische Module und Komplettgeräte. Geschäftsführer Erich Dörflinger managt ein Vorzeigeunternehmen, das bei der Primus-Gala Donnerstag Abend mit dem Primus in der Kategorie "Global" ausgezeichnet wurde.

Primus-Gewinner in der Kategorie "Global": Flex-Geschäftsführer Erich Dörflinger mit Assistentin Viktoria Harrer © Weichselbraun

Flex ist Teil eines internationalen Hightech-Konzerns, der weltweit 200.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern beschäftigt und einen Umsatz von 26 Milliarden Dollar erzielt. Das europäische Kompetenzzentrum ist in Althofen, wo mehr als 900 Menschen arbeiten. Das macht Flex zum größten Arbeitgeber in der Region. Firmenchef Erich Dörflinger ist gleichzeitig auch Vorstand im europäischen Board des Flex-Konzerns, was die Bedeutung des Standortes unterstreicht, der Donnerstag Abend am Flughafen Klagenfurt mit dem Primus, dem Wirtschaftspreis der Kleinen Zeitung, in der Kategorie "Global" ausgezeichnet wurde.