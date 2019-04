Hemmschwellen abbauen und mehr Risiko nehmen: Wie Christoph Ludwig, seit April Chef der Landestochter SFG, die steirische Wirtschaftsförderung aufstellen will.

SFG-Chef Christoph Ludwig © Ballguide/Pajman

Ein Fokus auf Start-ups, eine Risikokapitaloffensive und die leichtere Zugänglichkeit zu Förderprogrammen für Unternehmen: Das sind die ersten Schwerpunkte von Christoph Ludwig als Geschäftsführer der steirischen Wirtschaftsförderung (SFG). Der Südsteirer und Sohn einer „Unternehmerfamilie, die in der Steiermark in 17. Generation tätig ist“, hat das Amt am 1. April von Langzeitchef Burghard Kaltenbeck übernommen. Der Betriebswirt diente seit 2002 den Wirtschaftslandesräten Schöpfer, Paierl, Buchmann und Eibinger-Miedl als Finanzexperte und seit 2012 als Büroleiter.