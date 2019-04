Friedrich Poppmeier, einer der Gründerväter von Spar Österreich, starb im Alter von 85 Jahren in Graz. Die Erfolgsgeschichte begann 1958 in der Steiermark. Bis vor wenigen Jahren war Poppmeier Spar-Aufsichtsrat.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Friedrich Poppmeier © Susanne Hassler

Am Dienstag, 9. April, ist einer der Gründerväter von Spar Österreich, Friedrich Poppmeier, im Alter von 85 Jahren in Graz verstorben. "Er hat den Erfolg des Unternehmens über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen verantwortungsvollen Positionen ganz wesentlich mitgeprägt", teilt Spar in einer Aussendung am Mittwoch mit.