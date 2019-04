Hans Peter Haselsteiner investiert 400.000 Euro in das Kärntner Start Up Sticklett, das damit die Entwicklung des Vital-Sensors "Mary" vorantreiben soll.

Sticklett-Gründerin Michaela Schicho vor den Investoren von "2Minuten 2Millionen" von Puls4 © ©PULS 4/Gerry Frank

Ihre beiden Töchter haben bei der Entwicklung des Hightech-Sensors "Mary" natürlich eine wesentliche Rolle gespielt. Die Problemstellung war diese: Kind fiebert in der Nacht, Eltern verbringen die Nacht im Kinderzimmer, Eltern sind total übermüdet. Die gebürtige Villacherin Michaela Schicho, sie studierte angewandte Informatik in Klagenfurt, machte sich mit ihrem Start Up Sticklett in Klagenfurt an die Entwicklung einer Art digitalen Nanny.

Michaela Schicho macht eine "Mary"-Demo an einer Puppe Foto © Weichselbraun

Aus Temperatur, Atmung und Bewegung eines Kindes können wesentliche Rückschlüsse auf dessen Vitalzustand gezogen werden. Schicho gestaltete die mit Sensoren ausgestattete Hardware in Käferform. Die "App" namens "Mary" kann an einem Bekleidungsstück angebracht werden, schickt die Daten per Software an die mobilen Endgeräte der Eltern weiter und schlägt bei Unregelmäßigkeiten Alarm.

Sticklett-Gründerin Michaela Schicho mit dem Vitalmonitor "Mary" Foto © Weichselbraun

Der digitale Vital-Käfer ist bereits marktreif. Ihr Pitch bei der Puls4 Gründer-Show 2Minuten 2Millionen, ausgestrahlt am Dienstag Abend, hat Schichos Flughöhe nun weiter erhöht. Hans Peter Haselsteiner investiert 400.000 Euro. Michaela Schicho feierte die Ausstrahlung der Sendung mit Familie, Weggefährten und Geschäftspartnern in ihrer Firma.

