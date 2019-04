Knapp 60 Prozent der Firmengründungen werden in Kärnten von Frauen getätigt. Die Übergänge zwischen selbstständig und unselbstständig werden fließender.

© Robert Kneschke - Fotolia

Jedes Jahr machen sich in Kärnten 2500 Menschen selbstständig, 2018 waren es konkret 2560. Gut ein Drittel davon, rund 900 Jung-Firmen, werden in Klagenfurt angemeldet, gefolgt von Villach, Spittal, Wolfsberg und St. Veit. Der Frauenanteil liegt bei 59,9 Prozent – damit liegt Kärnten sogar noch über dem Österreichschnitt von 58,6 Prozent.

Die Übergänge zwischen selbstständiger und unselbstständiger Tätigkeit werden fließend. Selbstständige sind für eine gewisse Zeit unselbstständig – und umgekehrt, berichtet Melanie Jann vom Gründerservice der Kärntner Wirtschaftskammer, wo am Freitag der Gründer- und Jungunternehmertag stattfindet: Es wird ein Tag voller Workshops rund um Kalkulation, Ideen-Check, Marketing-Tipps und Vertragsgestaltung. Einer nennt sich „Willkommen im Dschungel“.

