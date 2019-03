Facebook

Die Hauspreise in England fallen (Archivbild) © APA/EPA

Der britische Immobilienmarkt gerät durch den Brexit unter Druck. Während die Preise etwa in Nordirland und Schottland noch leicht wuchsen, sieht es im Landesteil England und insbesondere in der Hauptstadt London anders aus: Dort ist der Markt gekippt. Nach einer Auswertung der Hypothekenfirma Nationwide sind die Preise in England in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,7 Prozent gesunken.

Das war das erste Minus in der Region seit dem Jahr 2012, berichtet der "Guardian". Erheblich stärker falle der Preisrückgang in London aus: Die Preise für Einfamilienhäuser seien dort sogar um 3,8 Prozent gesunken.

Die übliche Frühjahrserholung der Preise sei "nirgendwo zu erkennen", zitiert der "Guardian" Jonathon Hopper, den Direktor der Immobilienfirma Garrington Property Finders. Die "Brexit-Bremse" sei immer stärker zu spüren, vor allem im Südosten des Landes. Die Preise in London fielen derzeit so stark wie zuletzt während der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Es sei inzwischen unmöglich, "das als kurze Korrektur abzutun", so Hopper.



Unterdessen haben schwächelnde Exporte das Defizit in der britischen Leistungsbilanz nach oben getrieben. Es lag im vierten Quartal 2018 bei 23,7 Milliarden Pfund oder 4,4 Prozent der Wirtschaftsleistung, teilt das Statistikamt ONS mit. Im Vorquartal hatte es 23 Milliarden Pfund betragen. Damit floss erneut deutlich mehr Geld aus Großbritannien ab als in das Land hereinkam.

Notenbankchef Mark Carney warnte zuletzt vor einem anhaltend großen Defizit in der Leistungsbilanz, die alle Waren- und Kapitalströme mit dem Ausland misst. Großbritannien sei dann von der "Freundlichkeit von Fremden" abhängig. Um die Lücke zu schließen, ist das Land auf ausländisches Geld angewiesen.

Die britische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 1,4 Prozent gewachsen, bestätigt das Statistikamt eine frühere Schätzung. Das war das kleinste Plus seit 2012. Getragen wurde das Wachstum vor allem durch die Staatsausgaben und die Ausgaben der privaten Haushalte. Die Investitionen der Unternehmen waren dagegen zum vierten Mal hintereinander rückläufig. Fachleute sehen darin eine Folge der hohen Unsicherheit wegen des ungewissen Fortgangs des Brexit.Vor dem Brexit-Referendum Mitte 2016 gehörte Großbritannien zu den am schnellsten wachsenden Industriestaaten. Noch immer ist offen, wann und unter welchen Bedingungen Großbritannien die EU verlassen wird.

