Die 51. Hotellerie- und Gastronomiefachmesse "Gast" in Klagenfurt hoffen auf Investitionsbereitschaft in Folge der guten Buchungslage. Es von A wie Abrechnungssystemen bis Z wie Zündhölzern.

Auch Kochwettbewerbe finden wieder auf der Gast statt. © Eggenberger/Messe/KK

350 Aussteller bauen bereits ihre Stände auf: Am Sonntag wird in Klagenfurt die 51. Gastronomie-Fachmesse "Gast" eröffnet. Es geht um alternative Süßungsmittel, Ausbildungsmöglichkeiten, Abrechnungssysteme, Bügelmaschinen, Folienschweißgeräte, Hotel-EDV, Pizzaöfen oder Key-Card-Systeme. Digitalisierung ist eines der Schwerpunktthemen heuer. Es geht unter anderem um elektronische Tischreservierung, Homepage-Gestaltung, Social Media und den richtigen Umgang mit Buchungsplattformen. In der "Gast"-Ideenküche wird authentische Kulinarik gezeigt und verkostet. "Allerwelts-Kulinarik ist out", weiß Messegeschäftsführer Bernhard Erler. Es bestehe eine große Nachfrage etwa nach Kaffee-Spezialitäten, hochwertigen Weinen, Bio-Lebensmitteln. Die Weinmesse Intervino findet daher wieder parallel zur Gast statt.

"Gast"liche Zeiten Dauer: 24. bis 26. März Öffnungszeiten: Sonntag und Montag von 9 bis 18 Uhr; Dienstag von 9 bis 17 Uhr Ausstellungsfläche: 30.000 Quadratmeter Aussteller: 350 aus neun Nationen

Der Tiroler Lebensmittel Großhändler Wedl hält in der Halle 5 auf 2400 Quadratmetern seine Hausmesse ab. Geschäftsführer Lorenz Wedl hat selbst 60 Aussteller mit, darunter Campari, Natura Tartuffi oder Demetra Antipasti. Auch Wedl, der insgesamt 30.000 Artikel im Sormient hat, baut digital aus. "Wir machen bereits 30 Prozent des Umsatzes online."

