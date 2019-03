Zum Start der Motorradsaison ist die Stimmung in der Branche eisig. 2018 stieg die Zahl der Insolvenzen stark, eine weitere Pleitewelle wird befürchtet. Immer mehr Hersteller übernehmen den Handel selbst oder üben Druck auf Händler aus, so die Klage.

© Daxiao Productions - Fotolia

Der Frühling ist die Jahreszeit, in der die Motorradbranche in die Saison startet. In diesem Jahr ist die Stimmung unter den Zweiradhändlern aber sehr getrübt, wie diese selbst erklärt. Den Grund erklärt Ferdinand O. Fischer, Sprecher des Zweiradhandels in der Wirtschaftskammer. "Ein Drittel der österreichichen Zweiradhändler ist in ihrer Existenz bedroht", sagte er bei der Jahrestagung der Branche in Mondsee. Es herrsche eisige Stimmung.