Lieber Fertigteilhäuser werden in Österreich immer beliebter

In Österreich wurden 2018 mehr als 4000 Fertigteilhäuser errichtet. Warum sind sie hierzulande so beliebt? Und warum liegen teurere Fertighäuser im Trend? Der Österreichische Fertighausverband gibt am Freitag in Wien darüber Auskunft.