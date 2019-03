Kleine Zeitung +

US-Experte zu Benko-Coup "Kauf des Chrysler Building ist Hochrisikogeschäft"

Hoher Investitionsbedarf, hohe Leerstände, teure Grundmiete. Thomas Guss, Immobilien-Experte in New York, sieht Rene Benko und seinen Partner beim Chrysler Building in hohem Risiko.