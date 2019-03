Kleine Zeitung +

Jobchancen in der Technik Warum Unternehmen noch mehr um Frauen werben

Nicht nur am Weltfrauentag: Unternehmen wollen den Frauenanteil in technischen Berufen erhöhen. Auf "DIE Messe!" in Graz wurden mögliche Wege aufgezeigt und erfolgreiche Karrieren präsentiert. Ein Rundgang.