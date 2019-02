Facebook

© Ingo Bartussek - Fotolia

Der Fachkräftemangel macht es möglich: Österreich will mehr kontrollierte Zuwanderung von Arbeitskräften über die Rot-Weiß-Rot-Karte. 2011 eingeführt, war sie bisher ein Flop. Jetzt soll sie das Top-Instrument werden, damit Österreich im weltweiten Wettlauf um die besten Köpfe besser mitspielen kann.

Dass die von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) verantwortete Reform ausgerechnet am Mittwoch im Ministerrat auf den Weg gebracht wurde, war kein Zufall. Denn nur wenig später machte sie mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und prominenten Unternehmensvertretern in Schönbrunn für „Invest in Austria“ Standortwerbung. Wie viele Fachkräfte statt der bisher durchschnittlich 2000 über die Rot-Weiß-Rot-Karte künftig aus Drittländern, also nicht EU-Staaten kommen sollen, darauf legt sich niemand fest. 8000 war 2011 eigentlich der Plan. Die Ansiedelungsagentur ABA erarbeitet gerade für Schramböck ein Anwerbekonzept - vor allem für Fachkräfte aus EU-Ländern.

Keine Karte für von Abschiebung bedrohte Lehrlinge

Eine Hoffnung enttäuscht Türkis-Blau: Die Karte wird keine Lösung für von Abschiebung bedrohte Lehrlinge werden. Das hatte etwa Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung, gefordert. Mit Hans-Peter Haselsteiner kritisierte am Mittwoch ein weiterer prominenter Industrieller die Hardliner-Politik von FP-Innenminister Herbert Kickl heftig.

Grundsätzlich zeigt sich die Wirtschaft zufrieden. „Österreich ist keine Insel der Seligen, auch andere Länder haben seit vielen Jahren Programme, um Fachkräfte zu bekommen,“ so Infineon-Österreich-Chefin Sabine Herlitschka. „Dieser Schritt ist sehr angebracht, weil die eigenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Österreich nicht reichen, um den hohen Bedarf zu decken.“ Allein Infineon habe in Österreich derzeit 200 offene Stellen.

Digitales Verfahren statt Papierkrieg

Bisher mussten Antragsteller schon vor einer Stellenzusage eine Unterkunft in Österreich nachweisen. „Absurd“, urteilt selbst Schramböck. Der Nachweis ist künftig erst später fällig. Aus dem Papierkrieg soll ein komplett digitales Verfahren werden. Zudem sinken die bisherigen Mindestlohngrenzen, konkret von 50 auf 40 Prozent der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage bei unter 30-Jährigen, also bisher .610 auf 2088 Euro Monatsbrutto. Für Schlüsselkräfte ab 30 sinkt die Grenze von 60 auf 50 Prozent, was neu 2610 (bisher 3132) Euro Mindestgehalt entspricht. Infrage kommt das neue „Ticket“ für Hochqualifizierte, Fachkräfte in Mangelberufen, „sonstige Schlüsselkräfte“, Studienabsolventen einer österreichischen Hochschule, Startup-Gründer, Jugendliche mit Schüler-Visum und potenzielle Lehrlinge mit gültigem Aufenthaltstitel.

vida: "Lohndrücker gesucht"

vida-Gewerkschaftschef Roman Hebenstreit wirft Türkis-Blau Lohndumping vor, zumal die Mangelberuf-Listen stark ausgeweitet worden seien: „Es geht nicht darum, Fachkräfte zu lukrieren, was gesucht wird, sind Lohndrücker.“

