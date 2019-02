Keine Schließung?Zuspruch für den Erhalt des Nidec-Werks steigt

Facebook

Die Zukunft des Nidec-Werks liegt in den Händen der EU-Kommission © NIDEC/KK

Seitdem die EU-Kommission den japanischen Kompressorenhersteller Nidec aufgefordert hat, den Standort in Fürstenfeld zu verkaufen, um mit Embraco zu fusionieren, gehen die Wogen in der Oststeiermark hoch. Mitarbeiter des Werkes und Regionalpolitiker setzen seither alle Hebel in Bewegung, um das Werk zu retten.



Die Mühen scheinen sich zu lohnen: Neben Bundesrat Christian Buchmann konnte man nun auch die beiden Abgeordneten des EU-Parlaments, Othmar Karas und Lukas Mandl, vom Erhalt des Standortes überzeugen. Ferner hat Karas, Mitglied des für die EU-Wettbewerbsregeln zuständigen Wirtschafts- und Währungsausschusses, eine parlamentarische Anfrage an die Kommission gestellt. Darin weist er auf die negativen Auswirkungen einer Schließung hin und stellt unter anderem die Frage, inwiefern diese ausreichend berücksichtigt werden.

