© Gina Sanders - Fotolia

1 Der österreichische Heizölhandel testet in einem Pilotprojekt die „grüne“ Brennstoffalternative HVO. Was ist der Hintergrund?

Der fossile Brennstoff Heizöl passt nicht in die Klima- und Energiestrategie des Bundes, die lautet: „Raus aus dem Öl.“ Doch andererseits gibt es 760.000 Ölheizungen in Österreich – und der Energiehandel will weiterhin möglichst viele Abnehmer beliefern. Daher werden Alternativen gesucht und getestet. Es geht für viele Brennstoffhändler ums wirtschaftliche Überleben.

