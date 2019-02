Obwohl Koch und Kellner auf der Mangelberufsliste stehen, gab es im Jänner nur sieben Rot-Weiß-Rot-Karten für Köche und Kellner. AMS-Chef kopf erwartet mehr Bewerber in der Sommersaison.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© fotoinfot - stock.adobe.com

Kellner und Köche von außerhalb der EU kommen trotz Ausweitung der Mangelberufsliste per Anfang Jänner noch nicht verstärkt nach Österreich. Mit Ende Jänner seien sieben Rot-Weiß-Rot-Karten für Köche und für Kellner anerkannt worden. Seit 1. Jänner stehen beide Jobs auf der Mangelberufsliste, der Kellner auf der regionalisierten, der Koch österreichweit.

Die Rot-Weiß-Rot-Karte für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern wird für 24 Monate ausgestellt und berechtigt zur befristeten Niederlassung sowie zur Arbeit bei einem bestimmten Arbeitgeber. Die heimische Gastronomie und Hotellerie sucht dringend Fachkräfte, um den Betrieb am Laufen zu halten. Aus Österreich und dem EU-Ausland gibt es nicht genug Bewerber für offene Stellen.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) ist von den niedrigen Bewerberzahlen nicht überrascht. Tourismusbetriebe hätten sich bereits vor Start der Wintersaison mit dem Personalmangel arrangiert, sagt AMS-Vorstand Johannes Kopf. Für die Sommersaison rechnet Kopf mit mehr Kellnern und Köchen von außerhalb der EU.

Die WKÖ-Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, Petra Nocker-Schwarzenbacher, ortet zu hohe Anforderungen bei der Rot-Weiß-Rot-Card für Bewerber. Möglichst jung und viel Praxis, profunde Ausbildung und zertifizierte Sprachkenntnisse seien notwendig. Das Instrument funktioniere so nicht, so Nocker-Schwarzenbacher. Man werde das Thema mit der zuständigen Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FP) besprechen. Ziel sei eine Lockerung der Kriterien. "Derzeit ist die Tür offen, aber nur so weit, dass keiner durchpasst", kritisiert Nocker-Schwarzenbacher.

Die Gewerkschaft drängt auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der heimischen Gastronomie und Hotellerie, um mehr heimische Arbeitskräfte anzulocken. "Da die Überarbeitung der Mangelberufslisten im Tourismus offenbar keinen Erfolg gebracht hat, wird jetzt hinter verschlossenen Türen weiter an den Kriterien für Schlüsselkräfte herumgeschraubt, und zwar nach unten. Gegen dieses Downgrading protestiere ich aufs Schärfste", so vida-Gewerkschafter Berend Tusch.