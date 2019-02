Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Husar/McDonald's/KK

Mit einem Plus von 52 Millionen Euro (oder acht Prozent) erzielte McDonald’s Österreich 674 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2018.

2019 will das Unternehmen in Restauranterlebnis und Service-Komfort investieren. Geplant ist unter anderem ein der österreichweite Ausbau von Tischservice sowie McDelivery in weiteren Landeshauptstädten.

Cheeseburger am beliebtesten

Auch Produktinnovationen soll es geben, etwa neue Burger im

Premium-Segment und ein Relaunch des Veggie-Sortiments mit Burger, Wrap und neue Salat-Varianten. Der beliebteste Burger der Österreicher ist weiterhin der Cheeseburger mit mehr als 27 Millionen verkauften Stück im letzten Jahr.

McDonald's Österreich hat täglich 400.000 Gäste, 45 Franchisenehmer und 9600 Mitarbeiter. Es gibt 178 McCafés. 2019 werden neue, frisch aufgebackene Produkte wie Croissants, Apfel-Gitter und Topfengolatschen im McCafé angeboten.