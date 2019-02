Gehaltsabzug bei Streik"Unfreundlicher Akt" bei Warnstreik in Sozialwirtschaft

Der Warnstreik in der Sozialwirtschaft verunsichert Beschäftigte in den betroffenen Unternehmen: Sie erhalten Emails von ihren Geschäftsleitungen, dass die Streikzeit vom Gehalt abgezogen werde. Das ist rechtlich gedeckt, Arbeitnehmer kritisieren dies dennoch als "unfreundlichen Akt".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Vordergrund Arbeitnehmerverhandler Reinhard Bödenauer © APA/GEORG HOCHMUTH

Die am Dienstag gestarteten Warnstreiks in der Sozialwirtschaft sorgen mancherorts für Verwerfungen in der Branche. Konkret ortet die Arbeitnehmerseite Versuche, streikende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Druck zu setzen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.