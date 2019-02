Kleine Zeitung +

Industrie Steiermark übernimmt Führung in der Energiewende

100 Prozent erneuerbare Energie für die Industrie: Um das zu erreichen, investiert der Cluster "New Energy for Industry" (NEFI) 90 Millionen Euro bis 2025. Die Montanuni Leoben leitet das Programm: Vier von zehn Forschungsprojekten sind in der Steiermark angesiedelt.