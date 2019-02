Facebook

Herr Lotter, viele blicken skeptisch in die Zukunft, sind unsicher. Warum haben so viele Menschen Angst vor der Zukunft?

WOLF LOTTER: Das ist eigentlich unerklärlich – denn die Möglichkeiten der Menschen sind heute in rein materieller Hinsicht weit größer als die ihrer Großeltern. Materieller Wohlstand ist eine Verpflichtung, den Fortschritt nicht aufzugeben – sondern die Welt weiter zum Besseren zu verändern. Wir erleben aber, dass die nachwachsende Generation oft nicht innovativ ist, sondern lieber so leben will wie ihre Eltern – aber Revolution mit Festanstellung gibt es nicht.