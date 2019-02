Die UniCredit ist eine italienische Großbank mit Sitz in Rom und Mailand. Sie hat zahlreiche Tochterunternehmen in Zentral- und Osteuropa und ist in vielen dieser Länder Marktführer.

Die Geschäfte in diesen Staaten wurde lange von der Österreich-Tochter Bank Austria geführt. 2016 wurde diese Aufgabe in die Zentrale nach Mailand transferiert.