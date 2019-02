Vierte Runde in den KV-Verhandlungen für die private Sozialwirtschaft: Kommt es jetzt zu keiner Einigung, droht wie im Vorjahr ein Streik. Noch liegen die Positionen von Gewerkschaft und Arbeitgebern weit auseinander.

Bei ersten Protesten im Jänner 2019 mobilisierte die Gewerkschaft bis zu 3000 Menschen in Österreich. © APA/ROLAND SCHLAGER

Am 15. und 16. Februar 2018 traten 40.000 Bedienstete in 144 Einrichtungen der privaten Sozialwirtschaft Österreich in einen Warnstreik. Wiederholt sich der Arbeitskampf ein Jahr später?