Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michaela Ehgartner, flakniert von Martin Golautschnik und Andre Pemberger © SkillsAustria/Laresser/KK

Bei den Berufsweltmeisterschaften "World Skills" im August in Russland gehen heuer drei Teilnehmer aus Kärntner an den Start. Michaela Ehgartner vom Parkhotel Pörtschach (Wohnort Obdach) tritt im Beruf Restaurantservice an. Martin Golautschnik aus Sittersdorf (Tischlerei Gomernik/Eberndorf) nimmt als Möbeltischler teil. Andre Pemberger aus Hüttenberg (Treibacher Industrie AG/Althofen) geht im Bewerb Anlagenelektrik an den Start.

1600 Teilnehmer aus 60 Ländern

Bei den 45. Berufsweltmeisterschaften „WorldSkills“ in Kazan (Russland) nehmen mehr als 1600 Teilnehmer aus 60 Ländern teil und rittern beim internationalen Leistungsvergleich in 56 Bewerben um die begehrten Weltmeistertitel. Und zwar von 22. bis 27. August 2019.

Österreich mit bisher größtem Team

SkillsAustria, innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich WKO für die Koordination und Organisation von WorldSkills zuständig, entsendet dieses Jahr 46 österreichische Teilnehmer aus allen neun Bundesländern und in 41 Berufen nach Kazan. „Wir sind begeistert vom Engagement unseres Teams, das sich monatelang auf WorldSkills vorbereitet. Der große Andrang und unsere bisherigen Erfolge bestärken uns darin, dass Österreich bei der Berufsbildung weltweit führend ist“, betont Johannes Fraiss, Leiter von SkillsAustria.