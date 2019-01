Einen Tag vor der dritten KV-Runde am Mittwoch protestieren Aktionisten der sozialen Wirtschaft in Österreich öffentlich. Die Gewerkschaft stellt für die 100.000 Beschäftigten hohe Forderungen.

© Kzenon - Fotolia

Mit einem Marsch in Wien und Verteilaktionen in Graz (Herrengasse) und Linz wollen die Gewerkschaften GPA und Vida heute die Aufmerksamkeit auf die private Sozialwirtschaft lenken. In zwei Verhandlungsrunden für den KV haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht angenähert: 2,37 Prozent Gehaltsplus bietet der Verband der Sozial- und Gesundheitsunternehmen, sechs Prozent (mindestens aber 150 Euro) fordert die Gewerkschaft. Dazu die sechste Urlaubswoche, die Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden und Stabilität im Dienstplan.

